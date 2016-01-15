​В декабре по линии ГТК в госбюджет поступил 201 млн. манатов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в декабре прошлого года составил 200 805,7 тыс. манатов, что на 68 769,97 тыс. манатов или 52,08% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин составил 36 000,77 тыс. манатов, что на 9 914,01 тыс. манатов или 38,00% больше аналогичного периода 2014 года.

В отчете также говорится, что в декабре объем средств, поступивших с НДС, вырос на 55 656,12 тыс. манатов или 56,54% и составил 154 085,9 тыс. манатов, с акцизов - на 2698,75 тыс. манатов или 46,66% - до 8483,23 тыс. манатов, с дорожных налогов - на 501,09 тыс. манатов или 28,87% и составил 2235,8 тыс. манатов.