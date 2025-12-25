В Центробанке Азербайджана назвали даты рассмотрения денежной политики в следующем году
Финансы
- 25 декабря, 2025
- 07:22
В 2026 году, как и в 2025-м, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует пересматривать денежно-кредитную политику восемь раз.
Об этом Report сообщает со ссылкой на финрегулятор.
Согласно информации, решения ЦБА по денежно-кредитной политике в следующем году будут объявлены общественности 4 февраля, 2 апреля, 6 мая, 24 июня, 5 августа, 23 сентября, 4 ноября и 23 декабря.
В феврале, мае, августе и ноябре решения будут объявлены на пресс-конференции председателя Центробанка Талеха Кязымова, в эти дни также будут проведены встречи с экспертами.
Решения вступят в силу на следующий рабочий день после их объявления.
Последние новости
08:23
Фото
На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:20
ЦБ Азербайджана: Удельный вес портфеля 7-дневных депозитов составил 87%Финансы
08:10
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZALВнутренняя политика
08:06
Азербайджанские банки заключили за год почти 3 500 сделок в торговой системе BloombergФинансы
07:50
ЦБ: Учетная ставка в Азербайджане находится на минимуме за последние четыре годаФинансы
07:44
Валютные резервы Азербайджана достигли почти $84 млрдФинансы
07:38
Названы факторы, оказавшие влияние на инфляцию в АзербайджанеФинансы
07:22
В Центробанке Азербайджана назвали даты рассмотрения денежной политики в следующем годуФинансы
07:11