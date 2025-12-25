В Центробанке Азербайджана назвали даты рассмотрения денежной политики в следующем году

В 2026 году, как и в 2025-м, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует пересматривать денежно-кредитную политику восемь раз.

Об этом Report сообщает со ссылкой на финрегулятор.

Согласно информации, решения ЦБА по денежно-кредитной политике в следующем году будут объявлены общественности 4 февраля, 2 апреля, 6 мая, 24 июня, 5 августа, 23 сентября, 4 ноября и 23 декабря.

В феврале, мае, августе и ноябре решения будут объявлены на пресс-конференции председателя Центробанка Талеха Кязымова, в эти дни также будут проведены встречи с экспертами.

Решения вступят в силу на следующий рабочий день после их объявления.