    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 07:22
    В Центробанке Азербайджана назвали даты рассмотрения денежной политики в следующем году

    В 2026 году, как и в 2025-м, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует пересматривать денежно-кредитную политику восемь раз.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на финрегулятор.

    Согласно информации, решения ЦБА по денежно-кредитной политике в следующем году будут объявлены общественности 4 февраля, 2 апреля, 6 мая, 24 июня, 5 августа, 23 сентября, 4 ноября и 23 декабря.

    В феврале, мае, августе и ноябре решения будут объявлены на пресс-конференции председателя Центробанка Талеха Кязымова, в эти дни также будут проведены встречи с экспертами.

    Решения вступят в силу на следующий рабочий день после их объявления.

