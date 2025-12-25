İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    AMB-nin gələn il pul siyasətini nəzərdən keçirəcəyi tarixlər açıqlanıb

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 07:14
    AMB-nin gələn il pul siyasətini nəzərdən keçirəcəyi tarixlər açıqlanıb

    2025-ci ildə olduğu kimi, 2026-cı ildə də Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) pul siyasətinə 8 dəfə baxmağı planlaşdırır.

    Bu barədə "Report" quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, AMB-nin pul siyasəti qərarları ictimaiyyətə fevralın 4-də, aprelin 2-də, mayın 6-da, iyunun 24-də, avqustun 5-də, sentyabrın 23-də, noyabrın 4-də və dekabrın 23-də açıqlanacaq.

    Fevral, may, avqust və noyabrda qərarların açıqlanması AMB-nin sədri Taleh Kazımovun mətbuat konfransı ilə müşayiət olunacaq, həmçinin həmin günlərdə ekspertlərlə görüşlər keçiriləcək.

    Qərarlar elan olunduqdan sonrakı iş günündə qüvvəyə minəcək.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Pul siyasəti Taleh Kazımov
    В Центробанке Азербайджана назвали даты рассмотрения денежной политики в следующем году

    Son xəbərlər

    07:38

    AMB: 7 günlük depozit portfelinin xüsusi çəkisi 87 % olub

    Maliyyə
    07:35

    Azərbaycan bankları 11 ayda "Bloomberg" ticarət sistemində 3 500-ə yaxın əqd bağlayıb

    Maliyyə
    07:29

    AMB: Ölkədə uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsindədir və neytraldır

    Maliyyə
    07:25

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 84 milyard dollara yaxınlaşır

    Maliyyə
    07:21

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    07:14

    AMB-nin gələn il pul siyasətini nəzərdən keçirəcəyi tarixlər açıqlanıb

    Maliyyə
    06:49

    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü hədəflərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:30
    Foto

    Xocalı, Xocavənd və Zəngilan rayonlarının kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:23

    Doğma yurda qayıdan Şuşakənd sakini: Bundan daha xoşbəxt olduğum başqa gün xatırlamıram

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti