    В ЦБА сообщили о разработке законопроекта по виртуальным активам

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 12:33
    В ЦБА сообщили о разработке законопроекта по виртуальным активам

    В Центробанке Азербайджана сообщили о разработке законопроекта по регулированию виртуальных активов в стране.

    Как передает Report, об этом сообщила директор департамента финансовых технологий и инноваций ЦБА Фидан Тофиди на Baku Fintech Forum 2025.

    По ее словам, это является одним из приоритетов регулятора, который планирует более тесную работу с рынком.

    Представитель ЦБА отметила, что со следующего года начнется подготовка к новому стратегическому периоду: "Есть одно-два направления, которые мы рассматриваем в качестве приоритетных. Работа с виртуальными активами не заканчивается только подготовкой законопроекта. У нас много планов".

