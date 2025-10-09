В ЦБА сообщили о разработке законопроекта по виртуальным активам

В Центробанке Азербайджана сообщили о разработке законопроекта по регулированию виртуальных активов в стране.

Как передает Report, об этом сообщила директор департамента финансовых технологий и инноваций ЦБА Фидан Тофиди на Baku Fintech Forum 2025.

По ее словам, это является одним из приоритетов регулятора, который планирует более тесную работу с рынком.

Представитель ЦБА отметила, что со следующего года начнется подготовка к новому стратегическому периоду: "Есть одно-два направления, которые мы рассматриваем в качестве приоритетных. Работа с виртуальными активами не заканчивается только подготовкой законопроекта. У нас много планов".