В ЦБА сообщили о разработке законопроекта по виртуальным активам
Финансы
- 09 октября, 2025
- 12:33
В Центробанке Азербайджана сообщили о разработке законопроекта по регулированию виртуальных активов в стране.
Как передает Report, об этом сообщила директор департамента финансовых технологий и инноваций ЦБА Фидан Тофиди на Baku Fintech Forum 2025.
По ее словам, это является одним из приоритетов регулятора, который планирует более тесную работу с рынком.
Представитель ЦБА отметила, что со следующего года начнется подготовка к новому стратегическому периоду: "Есть одно-два направления, которые мы рассматриваем в качестве приоритетных. Работа с виртуальными активами не заканчивается только подготовкой законопроекта. У нас много планов".
