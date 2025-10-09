İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    AMB: Virtual aktivlərin tənzimlənməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 12:18
    AMB: Virtual aktivlərin tənzimlənməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır

    Azərbaycanda virtual aktivlərin tənzimlənməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə texnologiyaları və innovasiyalar departamentinin direktoru Fidan Tofidi Bakıda keçirilən fintex forumunda ("Baku Fintech Forum 2025") bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, AMB-nin prioritetlərindən biridir: "Ümumiyyətlə bazarla daha sıx çalışmağı planlaşdırırıq".

    AMB rəsmisi qeyd edib ki, növbəti ildən yeni strateji dövrə hazırlıq başlayacaq: "Bir-iki istiqamət var ki, onları prioritet kimi görürük. Virtual aktivlərlə bağlı işlər təkcə qanun layihəsinin hazırlanması ilə bitmir. Bunun həyata keçirilməsi ilə bağlı çoxlu planlarımız var".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı fintex
    В ЦБА сообщили о разработке законопроекта по виртуальным активам
    Central Bank announces development of bill on virtual assets

    Son xəbərlər

    12:57

    Nazir müavini: İtkin düşən hər bir şəxsin taleyi bizi maraqlandırır

    Xarici siyasət
    12:55

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilir

    Region
    12:55

    Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir

    Xarici siyasət
    12:54

    Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblər

    Fərdi
    12:53

    Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcək

    Region
    12:51

    "Azəriqaz" 9 ayda "ASAN Kommunal" və "ASAN xidmət" mərkəzlərində 270 min vətəndaşa xidmət göstərib

    Energetika
    12:50
    Foto

    AQTA bu il 14 keytrinq xidməti müəssisəsində yoxlama keçirib, ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    12:50

    Moldova səfiri: "Azərbaycanla əməkdaşlıq kibertəhlükəsizliyi də əhatə edir"

    İKT
    12:38

    Zakir Həsənov Pakistana başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti