İstanbulda narkotik işi ilə bağlı üç nəfər həbs olunub
Region
- 20 dekabr, 2025
- 20:43
İstanbul Baş prokurorluğu tərəfindən məşhurlara qarşı aparılan narkotik araşdırması çərçivəsində Fatih Qəriboğlu, Gökmen Kadir Şeynova və Mert Alaş haqqında həbs qərarı çıxarılıb.
"Report" bu barədə Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.
Baş Prokurorluğun qaçaqmalçılıq, narkotik və iqtisadi cinayətləri araşdırma bürosu tərəfindən narkotik cinayətləri ilə bağlı aparılan istintaq davam edir.
Qeyd edək ki, dekabrın 18-də Türkiyədə narkotik satışı və istifadəsinin əleyhinə genişmiqyaslı əməliyyatlar keçirilib. Bəzi məşhur müğənni, aktrisa və blogerlər saxlanılıb və tibbi müayinədən sonra sərbəst buraxılıblar.
Son xəbərlər
21:30
Çin noyabrda Rusiya neftinin alışını azaldıbDigər ölkələr
21:14
Rusiya Ukraynanın İzyum şəhərinə zərbə endirib, iki nəfər həlak olubDigər ölkələr
21:12
Tailand Kamboca ilə sərhəddə şiddətli döyüşlərin davam etdiyini bildiribDigər ölkələr
21:00
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" "Sabah"a qalib gəlibKomanda
20:50
KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıbDigər ölkələr
20:45
Foto
Video
Oğuzda mikroavtobus qəzaya uğrayıb, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
20:43
İstanbulda narkotik işi ilə bağlı üç nəfər həbs olunubRegion
20:35
Foto
"Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilibMedia
20:23