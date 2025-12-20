İstanbulda narkotik işi ilə bağlı üç nəfər həbs olunub

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İstanbul Baş prokurorluğu tərəfindən məşhurlara qarşı aparılan narkotik araşdırması çərçivəsində Fatih Qəriboğlu, Gökmen Kadir Şeynova və Mert Alaş haqqında həbs qərarı çıxarılıb.

    "Report" bu barədə Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

    Baş Prokurorluğun qaçaqmalçılıq, narkotik və iqtisadi cinayətləri araşdırma bürosu tərəfindən narkotik cinayətləri ilə bağlı aparılan istintaq davam edir.

    Qeyd edək ki, dekabrın 18-də Türkiyədə narkotik satışı və istifadəsinin əleyhinə genişmiqyaslı əməliyyatlar keçirilib. Bəzi məşhur müğənni, aktrisa və blogerlər saxlanılıb və tibbi müayinədən sonra sərbəst buraxılıblar.

    İstanbul narkotik ticarəti Həbs

