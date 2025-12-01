В ЦБА произведено новое назначение
Финансы
- 01 декабря, 2025
- 14:22
Назначен директор Департамента финансового управления Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Казымов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, на указанную должность назначена Мехрибан Джанмамедова.
Последние новости
14:50
Глава МИД Северного Кипра: Позитивный подход Ильхама Алиева придает нам силыВнешняя политика
14:41
Совместные антитеррористические учения стран ШОС стартуют в ИранеВ регионе
14:37
ЕБРР огласил объем инвестиций для региональной связанности в ЦА, Турции и странах КавказаИнфраструктура
14:34
Президент Турции посетит ИранВ регионе
14:22
В ЦБА произведено новое назначениеФинансы
14:07
В московском метро задержали нетрезвого зацепераВ регионе
14:06
Ликвидация Минской группы - большая дипломатическая победа Азербайджана - АНАЛИТИКААналитика
13:49
Каллас: Поддержка ЕС направлена на усилении Украины и на поле боя, и в переговорахДругие страны
13:45