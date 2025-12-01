Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В ЦБА произведено новое назначение

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 14:22
    Назначен директор Департамента финансового управления Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

    Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Казымов подписал соответствующий приказ.

    Согласно приказу, на указанную должность назначена Мехрибан Джанмамедова.

