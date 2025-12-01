Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub
Maliyyə
- 01 dekabr, 2025
- 14:14
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə idarəetməsi departamentinə direktor təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, sözügedən vəzifə Mehriban Canməmmədovaya həvalə olunub.
