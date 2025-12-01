İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub

    Maliyyə
    • 01 dekabr, 2025
    • 14:14
    Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə idarəetməsi departamentinə direktor təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, sözügedən vəzifə Mehriban Canməmmədovaya həvalə olunub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov Mehriban Canməmmədova
    В ЦБА произведено новое назначение
    New appointment at Central Bank of Azerbaijan

    Son xəbərlər

    14:51

    AFFA nümayəndələri beynəlxalq konfransda iştirak ediblər

    Futbol
    14:48

    Türkiyə Prezidenti İrana səfər edəcək

    Region
    14:46

    Azərbaycan və BƏƏ əməkdaşlığın 5 əsas istiqamətində alt komitələr yaradacaq

    Xarici siyasət
    14:45

    Zelenski ilk dəfə İrlandiyaya rəsmi səfər edəcək

    Digər ölkələr
    14:44

    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın ilk iclası keçirilib

    Maliyyə
    14:42

    Azərbaycan Qazaxıstana pomidor satışını bərpa edib

    ASK
    14:41

    Naxçıvanın səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    14:40

    BP: Səngəçal terminalının elektrikləşdirilməsi qrafikə uyğun irəliləyir

    Energetika
    14:36

    Əli Kərimli barəsində 2 ay 15 gün həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti