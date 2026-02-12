Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В ЦБА обсудили совершенствование законодательства о рынках капитала

    Финансы
    • 12 февраля, 2026
    • 16:23
    В ЦБА обсудили совершенствование законодательства о рынках капитала

    В Центробанке Азербайджана состоялась встреча с участниками финансового сектора страны по совершенствованию законодательной базы в сфере рынков капитала.

    Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в соцсети X.

    Встреча прошла с руководством Ассоциации рынков капитала Азербайджана, Бакинской фондовой биржи, Национального депозитарного центра и инвестиционных компаний. В ходе встречи были рассмотрены тенденции, наблюдавшиеся на рынках капитала по итогам 2025 года, ключевые факторы, влияющие на развитие сектора, а также вопросы укрепления рыночной инфраструктуры.

    "Обсудили меры по обеспечению устойчивого развития рынков капитала, повышению финансовой устойчивости инвестиционных компаний, защите прав инвесторов и углублению финансового посредничества. Также состоялся обмен мнениями по совершенствованию действующей законодательной базы и инициативам, направленным на поддержку развития рынков капитала", - отметил Кязымов.

