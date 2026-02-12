В ЦБА обсудили совершенствование законодательства о рынках капитала

В Центробанке Азербайджана состоялась встреча с участниками финансового сектора страны по совершенствованию законодательной базы в сфере рынков капитала.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в соцсети X.

Встреча прошла с руководством Ассоциации рынков капитала Азербайджана, Бакинской фондовой биржи, Национального депозитарного центра и инвестиционных компаний. В ходе встречи были рассмотрены тенденции, наблюдавшиеся на рынках капитала по итогам 2025 года, ключевые факторы, влияющие на развитие сектора, а также вопросы укрепления рыночной инфраструктуры.

"Обсудили меры по обеспечению устойчивого развития рынков капитала, повышению финансовой устойчивости инвестиционных компаний, защите прав инвесторов и углублению финансового посредничества. Также состоялся обмен мнениями по совершенствованию действующей законодательной базы и инициативам, направленным на поддержку развития рынков капитала", - отметил Кязымов.