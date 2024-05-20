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В ЦБА обсудили роль новых игроков в цифровых платежных решениях

В ЦБА обсудили роль новых игроков в цифровых платежных решениях В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили укрепление роли новых игроков рынка в расширении применения цифровых платежных решений.
Финансы
20 мая 2024 г. 15:06
В ЦБА обсудили роль новых игроков в цифровых платежных решениях

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили укрепление роли новых игроков рынка в расширении применения цифровых платежных решений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В связи с этим генеральный директор ЦБА Фарид Османов встретился с представителями азербайджанской Ассоциации финтех.

Говоря о тенденциях развития финтех-экосистемы, Османов затронул ключевые моменты укрепления роли новых игроков рынка в повышении доступности платежных услуг, а также в расширении внедрения цифровых платежных решений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по специальному режиму регулирования ЦБА и его возможностям.

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Версия на английском языке Role of new players in digital payment solutions discussed at Central Bank of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankında rəqəmsal ödəniş həllərində yeni oyunçuların rolu müzakirə edilib

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