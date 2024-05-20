В ЦБА обсудили роль новых игроков в цифровых платежных решениях

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили укрепление роли новых игроков рынка в расширении применения цифровых платежных решений.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили укрепление роли новых игроков рынка в расширении применения цифровых платежных решений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В связи с этим генеральный директор ЦБА Фарид Османов встретился с представителями азербайджанской Ассоциации финтех.

Говоря о тенденциях развития финтех-экосистемы, Османов затронул ключевые моменты укрепления роли новых игроков рынка в повышении доступности платежных услуг, а также в расширении внедрения цифровых платежных решений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по специальному режиму регулирования ЦБА и его возможностям.