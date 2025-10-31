В ЦБА обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтех
Финансы
- 31 октября, 2025
- 17:40
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтех.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, заместитель председателя Центрального банка Вюсал Халилов встретился с представителями Азербайджанской финтех ассоциации (AzFina).
В ходе встречи были обсуждены тенденции, наблюдаемые в финтех-экосистеме на третий квартал 2025 года, и приоритеты развития сектора. Затем участникам были представлены инициативы ЦБА по расширению охвата цифровой платежной инфраструктуры, включая поддержку устойчивого развития в секторе финтех и продвижение цифровых инноваций.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления взаимного сотрудничества между финтех-компаниями и банками.
Последние новости
18:22
ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной КореиАналитика
18:08
ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицоФинансы
18:07
В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поездПроисшествия
17:57
Фото
Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в КыргызстанеЭнергетика
17:55
Фото
В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системыПроисшествия
17:51
Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
17:45
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образованияНаука и образование
17:40
Фото
В ЦБА обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтехФинансы
17:33