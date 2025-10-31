Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    В ЦБА обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтех

    Финансы
    • 31 октября, 2025
    • 17:40
    В ЦБА обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтех

    В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтех.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, заместитель председателя Центрального банка Вюсал Халилов встретился с представителями Азербайджанской финтех ассоциации (AzFina).

    В ходе встречи были обсуждены тенденции, наблюдаемые в финтех-экосистеме на третий квартал 2025 года, и приоритеты развития сектора. Затем участникам были представлены инициативы ЦБА по расширению охвата цифровой платежной инфраструктуры, включая поддержку устойчивого развития в секторе финтех и продвижение цифровых инноваций.

    Также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления взаимного сотрудничества между финтех-компаниями и банками.

    ЦБА финтех цифровые инновации Вюсал Халилов
    Фото
    Mərkəzi Bankda fintex sektorunda rəqəmsal innovasiyaların təşviqi müzakirə edilib
    Фото
    Central Bank of Azerbaijan discusses digital innovation in fintech

    Последние новости

    18:22

    ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной Кореи

    Аналитика
    18:08

    ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицо

    Финансы
    18:07

    В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поезд

    Происшествия
    17:57
    Фото

    Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в Кыргызстане

    Энергетика
    17:55
    Фото

    В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системы

    Происшествия
    17:51

    Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    17:45

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    17:40
    Фото

    В ЦБА обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтех

    Финансы
    17:33

    В Сербии остановили движение поездов из-за угрозы теракта

    Другие страны
    Лента новостей