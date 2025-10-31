В ЦБА обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтех

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтех.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, заместитель председателя Центрального банка Вюсал Халилов встретился с представителями Азербайджанской финтех ассоциации (AzFina).

В ходе встречи были обсуждены тенденции, наблюдаемые в финтех-экосистеме на третий квартал 2025 года, и приоритеты развития сектора. Затем участникам были представлены инициативы ЦБА по расширению охвата цифровой платежной инфраструктуры, включая поддержку устойчивого развития в секторе финтех и продвижение цифровых инноваций.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления взаимного сотрудничества между финтех-компаниями и банками.