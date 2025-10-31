İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Mərkəzi Bankda fintex sektorunda rəqəmsal innovasiyaların təşviqi müzakirə edilib

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:08
    Mərkəzi Bankda fintex sektorunda rəqəmsal innovasiyaların təşviqi müzakirə edilib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) fintex sektorunda rəqəmsal innovasiyaların təşviqi müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Mərkəzi Bankın sədr müavini Vüsal Xəlilov Azərbaycan Fintex Assosiasiyasının (AzFina) nümayəndələri ilə görüşüb. Sədr müavini Vüsal Xəlilov AzFina-nın yeni İdarə Heyəti üzvlərini və sədrini təyinatları münasibətilə təbrik edib, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

    Görüş zamanı 2025-ci ilin üçüncü rübü üzrə fintex ekosistemində müşahidə olunan meyllər və sektorun inkişaf prioritetləri müzakirə olunub. Daha sonra Mərkəzi Bankın rəqəmsal ödəniş infrastrukturunun əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, o cümlədən fintex sektorunda dayanıqlı inkişafın dəstəklənməsi və rəqəmsal innovasiyaları təşviqi istiqamətində həyata keçirdiyi təşəbbüslər iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

    Həmçinin fintex şirkətləri ilə banklar arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərinə dair ətraflı fikir mübadilə aparılıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı fintex sektoru
