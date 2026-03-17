    • 17 марта, 2026
    • 14:07
    В балансе транспортных услуг Азербайджана в прошлом году образовался профицит около $2 млрд

    В 2025 году стоимость оборота транспортных услуг Азербайджана составила $5,383 млрд.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,8% больше по сравнению с 2024 годом.

    В прошлом году стоимость экспорта транспортных услуг составила $3 млрд 654,46 млн (на 15,4% больше по сравнению с предыдущим годом), превысив импорт в размере $1 млрд 728,506 млн (на 7,8% меньше), в результате чего по транспортным услугам образовался профицит в размере $1 млрд 925,954 млн (на 49,1% больше).

    67,9% транспортных услуг общей стоимостью $5,3 млрд были связаны с использованием нерезидентами транспортных услуг Азербайджана.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında ötən il 2 milyard dollara yaxın profisit yaranıb
