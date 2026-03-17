В балансе транспортных услуг Азербайджана в прошлом году образовался профицит около $2 млрд
Финансы
- 17 марта, 2026
- 14:07
В 2025 году стоимость оборота транспортных услуг Азербайджана составила $5,383 млрд.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,8% больше по сравнению с 2024 годом.
В прошлом году стоимость экспорта транспортных услуг составила $3 млрд 654,46 млн (на 15,4% больше по сравнению с предыдущим годом), превысив импорт в размере $1 млрд 728,506 млн (на 7,8% меньше), в результате чего по транспортным услугам образовался профицит в размере $1 млрд 925,954 млн (на 49,1% больше).
67,9% транспортных услуг общей стоимостью $5,3 млрд были связаны с использованием нерезидентами транспортных услуг Азербайджана.
Последние новости
14:23
ЕС приступает к технической работе с Украиной по всем кластерам евроинтеграцииДругие страны
14:22
Фото
Переселившимся в Хоровлу 30 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
14:10
Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор для экс-замминистра УкраиныПроисшествия
14:07
В балансе транспортных услуг Азербайджана в прошлом году образовался профицит около $2 млрдФинансы
14:05
Кошта: ЕС в будущем придется вести диалог с РФ по УкраинеДругие страны
14:01
Доля нефтегазового сектора в инвестициях в Азербайджан составила 78,1%Финансы
13:53
Видео
Ровшан Тагиев: Половина смертельных ДТП в Азербайджане связана с наездами на пешеходовПроисшествия
13:51
Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 странВ регионе
13:47