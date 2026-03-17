İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Maliyyə
    • 17 mart, 2026
    • 13:46
    Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında ötən il 2 milyard dollara yaxın profisit yaranıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri dövriyyəsinin dəyəri 5 milyard 383 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 6,8 % çoxdur.

    Ötən il nəqliyyat xidmətləri üzrə ixracın dəyəri 3 milyard 654,46 milyon ABŞ dolları (əvvəlki ilə nisbətən 15,4 % çox) olmaqla 1 milyard 728,506 milyon dollarlıq (7,8 % az) idxalı üstələyib, nəticədə nəqliyyat xidmətləri üzrə 1 milyard 925,954 milyon ABŞ dolları (49,1 % çox) profisit yaranıb.

    Ümumi dəyəri 5,3 milyard dollar olan nəqliyyat xidmətlərinin 67,9 %-i qeyri-rezidentlərin Azərbaycanın nəqliyyat xidmətlərindən istifadəsi ilə əlaqədar olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Nəqliyyat xidmətləri balansı

    Son xəbərlər

    14:01

    "Yuventus" Luçano Spalletti ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır

    Futbol
    13:59

    Şoyqu: Rusiyaya qarşı 56 ölkənin kəşfiyyat strukturları fəaliyyət göstərir

    Region
    13:55

    Horovlu kəndinə yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:55

    Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb

    Maliyyə
    13:52

    "Oleq Bakinski" ilə birgə təqsirləndirilən Ukraynanın sabiq nazir müavini ilə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:48

    Zelenski ABŞ-yə İran PUA-larına qarşı mübarizədə Ukraynanın köməyini təklif edib

    Digər ölkələr
    13:47

    Maksat Mamıtkanov Bişkek və Bakı arasında tərəfdaşlığın prioritetləri: energetika, logistika və hava əlaqəsi – MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:46

    Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında ötən il 2 milyard dollara yaxın profisit yaranıb

    Maliyyə
    13:35

    Azərbaycanın turizm xidmətləri balansında ötən il 438 milyon dollarlıq profisit yaranıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti