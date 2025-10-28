В Баку стартовал международный саммит тюркских государств Insurtech

В Баку начал работу международный саммит страховых технологий тюркских государств Insurtech.

Как сообщает Report, двухдневное мероприятие проводится при стратегической поддержке Центробанка Азербайджана, при организационном участии Министерства торговли Турции, Союза экспортеров услуг Турции, Ассоциации страховщиков Азербайджана и стамбульской компании New Generation Management.

В саммите участвуют представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Главная цель мероприятия - укрепление сотрудничества в сфере страховых технологий, повышение устойчивости и цифровой зрелости страховых рынков тюркских государств, а также использование опыта Турции в инновационных решениях страхования.

Отметим, что Азербайджан уже во второй раз становится площадкой для проведения этого международного мероприятия.