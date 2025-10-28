İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanda "Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi" keçirilir

    Maliyyə
    28 oktyabr, 2025
    10:37
    Azərbaycanda Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi keçirilir

    Bu gün Bakıda sığorta texnologiyalarına həsr olunmuş beynəlxalq "Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi" öz işinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, İki gün davam edəcək tədbir Azərbaycan Mərkəzi Bankının strateji dəstəyi, Türkiyə Ticarət Nazirliyinin təşkilatçılığı, həmçinin Türkiyənin Xidmət İxracatçıları Birliyi, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası və İstanbul mərkəzli "New Generation Management Company" şirkətinin birgə əməkdaşlığı ilə keçirilir.

    Məlumata görə, zirvədə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və Şimali Kipr Türk Respublikasından dövlət rəsmiləri, diplomatik korpusun nümayəndələri, maliyyə requlyatorlarının və sığorta assosiasiyalarının rəhbərləri, eləcə də qabaqcıl texnologiya şirkətlərinin nümayəndələri iştirak edirlər.

    Tədbir çərçivəsində iştirakçı ölkələrin sığorta bazarlarının nümayəndələri türk dünyasında sığorta sənayesinin mövcud vəziyyəti ilə bağlı çıxış edəcək, cari bazar ehtiyacları müzakirə olunacaq.

    Həmçinin əməkdaşlıq və birgə inkişaf üzrə yeni yol xəritələrinin hazırlanması istiqamətində fikir mübadiləsi aparılacaq.

    Zirvənin keçirilməsində əsas məqsəd türk dövlətlərinin sığorta bazarlarında rəqəmsal inkişafın davamlılığına və dayanıqlığına nail olmaq, bu istiqamətdə əməkdaşlığı gücləndirmək və Türkiyənin qabaqcıl texnologiya şirkətlərinin təcrübəsindən yararlanmaqdır.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan bu beynəlxalq əhəmiyyətli sığorta texnologiyaları tədbirinə artıq ikinci dəfədir ev sahibliyi edir.

