​В Баку прошла встреча представителей информационных и маркетинговых служб бирж-членов Международной ассоциации бирж СНГ

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе Бакинской Межбанковской Валютной Биржи (БМВБ) в Баку прошла VI встреча представителей информационных и маркетинговых служб бирж-членов Международной ассоциации бирж (МАБ) СНГ.

Как сообщили Report в БМВБ, представители валютно-фондовых и товарно-сырьевых бирж Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси обсудили в Баку меры по организации взаимодействия при распространении биржевой котировальной информации о биржевых торгах, возможности для обмена опытом и координации перспективных совместных проектов, а также обмен опытом по планированию продвижения новых информационно-аналитических продуктов.

С этой целью в Баку прибыл исполнительный директор МАБ СНГ А.Куприн и представители Московской биржи, Казахстанской фондовой биржи (KASE), Беларуской валютно-фондовой биржи (БВФБ), Беларуской универсальной товарно-сырьевой биржи (БУТБ) и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УРТСБ).

Участники встречи обменялись опытом бирж стран СНГ по взаимодействию с другими биржевыми площадками при распространении биржевой котировальной информации, развития технологий информационно-аналитических систем и использования веб-технологий. Наряду с этим, были рассмотрены особенности новых биржевых информационных проектов, предусмотренных к внедрению.

Отметим, что МАБ СНГ была учреждена 20 апреля 2000 года в Москве с участием 18 бирж России, Азербайджана, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Деятельность Ассоциации направлена на оказание содействия организации взаимного допуска нерезидентов к непосредственному совершению операций на биржах, нормализацию притока денежных средств в национальных валютах между странами СНГ, внедрение международных стандартов при проведении операций на рынках капитала, создание банка данных о состоянии валютных и фондовых рынков стран Содружества.