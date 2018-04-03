В Баку проходит международная конференция по наличному денежному обращению, инкассации и кассовым операциям

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке Центробанка Азербайджана начала работу международная конференция "Наличное денежное обращение, инкассация и кассовые операции в банках".

Как сообщает Report, целью конференции является обмен опытом и передовыми технологиями, открытие возможностей для установления новых деловых контактов и совместного нахождения актуальных бизнес-идей, решений и инноваций в сфере наличного денежного обращения (НДО).

На конференции обсудят роль НДО в современном банковском бизнесе, внедрение новых технологий и концепций в управлении оборотом наличных денег, вопросы совершенствования систем защиты денежных знаков и борьбы с фальшивомонетничеством.

В рамках конференции также планируется провести выставку различного банковского оборудования и продуктов.

В конференции принимают участие представители центробанков стран СНГ и других стран, финансовых учреждений, компаний, представляющих специализированные банковские продукты и услуги, ведущие аналитики сферы НДО, а также международные эксперты.

Напомним, что основным инициатором конференции является совместная украинско-эстонская компания "Бизнес-формат". За последние несколько лет эта конференция была организована в Украине, Беларуси и Казахстане.