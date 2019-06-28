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В Баку проходит IX Азербайджанский международный страховой форум

​В Баку проходит IX Азербайджанский международный страховой форум
© Report/ Elchin Murad

IX Азербайджанский международный страховой форум (AIIF-2019) на тему "Страхование в Азербайджане: Тенденции и возможности" начал работу сегодня в Баку.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) при поддержке Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) и Бюро обязательного страхования (БОС), приняли участие 150 представителей местных и иностранных страховых компаний и международных финансовых институтов.

Форум будет освещать текущую ситуацию и инвестиционные возможности на страховом рынке Азербайджана, рынок обязательного страхования, медицинское страхование, внедрение цифровых технологий на страховом рынке и прочие вопросы.

Кроме того, на мероприятии планируется подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между ПНФР, Министерством образования, Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям, АСА и БОС.

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