​В Баку проходит IX Азербайджанский международный страховой форум

IX Азербайджанский международный страховой форум (AIIF-2019) на тему "Страхование в Азербайджане: Тенденции и возможности" начал работу сегодня в Баку.
Как сообщает Report, в мероприятии, организованном Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) при поддержке Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) и Бюро обязательного страхования (БОС), приняли участие 150 представителей местных и иностранных страховых компаний и международных финансовых институтов.
Форум будет освещать текущую ситуацию и инвестиционные возможности на страховом рынке Азербайджана, рынок обязательного страхования, медицинское страхование, внедрение цифровых технологий на страховом рынке и прочие вопросы.
Кроме того, на мероприятии планируется подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между ПНФР, Министерством образования, Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям, АСА и БОС.
Namiq HüseynovАвтор новости