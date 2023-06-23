В Азербайджане за пять месяцев выдано ипотечных кредитов на сумму 206 млн манатов

В январе-мае текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на сумму 206 млн манатов.

В январе-мае текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано кредитов на сумму 205,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов выросла на 18,4% и достигла 160,3 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом путем выпуска облигаций, увеличился на 11,1% и достиг 100 млн манатов, а объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета, уменьшился на 8% - до 43,8 млн манатов.