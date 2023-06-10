В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию, страхованию от безработицы и обязательному медстрахованию

В январе-мае этого года поступления по взносам обязательного государственного социального страхования в Азербайджане составили 2,1 млрд манатов

В январе-мае этого года поступления по взносам обязательного государственного социального страхования в Азербайджане составили 2,1 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, это на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

1,3 млрд манатов поступлений за 5 месяцев пришлись на внебюджетные организации. Это на 15,2% больше, чем год назад.

За отчетный период поступления от страховых взносов по безработице составили 72,5 млн манатов, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, доходы внебюджетных организаций увеличились на 16,1% и достигли 54 млн манатов.

За 5 месяцев поступления от сборов обязательного медицинского страхования увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 370 млн манатов. В частности, поступления внебюджетных организаций увеличились на 20,8% до 260 млн манатов.