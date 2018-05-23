В Азербайджане в обращение выпустят 200-манатную банкноту

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В следующем месяце в Азербайджане выпустят в обращение банкноту номиналом 200 манатов.
Об этом сообщили Report в Центробанке Азербайджана.
Отметим, что сегодня прошла церемония презентации новой банкноты.
Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В следующем месяце в Азербайджане выпустят в обращение банкноту номиналом 200 манатов.
Об этом сообщили Report в Центробанке Азербайджана.
Отметим, что сегодня прошла церемония презентации новой банкноты.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook