В Азербайджане в обращение выпустят 200-манатную банкноту

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В следующем месяце в Азербайджане выпустят в обращение банкноту номиналом 200 манатов.

Об этом сообщили Report в Центробанке Азербайджана.

Отметим, что сегодня прошла церемония презентации новой банкноты.