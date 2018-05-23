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    В Азербайджане в обращение выпустят 200-манатную банкноту

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В следующем месяце в Азербайджане выпустят в обращение банкноту номиналом 200 манатов.

    Об этом сообщили Report в Центробанке Азербайджана.

    Отметим, что сегодня прошла церемония презентации новой банкноты. 

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