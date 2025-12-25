В Азербайджане в обращение вводятся обновленные банкноты номиналом 50 манатов

С сегодняшнего дня в обращение вводятся обновленные банкноты номиналом 50 манатов с подписью председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, подпись отображена в верхнем левом углу на лицевой стороне банкноты.

На купюре также указан год выпуска "2025".

Остальные элементы дизайна и технические параметры обновленной банкноты остались неизменными, и она будет находиться в обращении параллельно с действующими банкнотами того же номинала.