    В Азербайджане в обращение вводятся обновленные банкноты номиналом 50 манатов

    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 11:02
    В Азербайджане в обращение вводятся обновленные банкноты номиналом 50 манатов

    С сегодняшнего дня в обращение вводятся обновленные банкноты номиналом 50 манатов с подписью председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, подпись отображена в верхнем левом углу на лицевой стороне банкноты.

    На купюре также указан год выпуска "2025".

    Остальные элементы дизайна и технические параметры обновленной банкноты остались неизменными, и она будет находиться в обращении параллельно с действующими банкнотами того же номинала.

    Azərbaycanda yenilənmiş 50 manatlıq kağız pul nişanları tədavülə buraxılır
    Azerbaijan's Central Bank issues upgraded 50-manat banknotes into circulation

