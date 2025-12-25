İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Azərbaycanda yenilənmiş 50 manatlıq kağız pul nişanları tədavülə buraxılır

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:43
    Azərbaycanda yenilənmiş 50 manatlıq kağız pul nişanları tədavülə buraxılır

    Bu gündən Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımovun imzasının əks olunduğu yenilənmiş 50 manatlıq kağız pul nişanları tədavülə buraxılır.

    "Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, imza pul nişanının ön tərəfindən sol yuxarı küncdə təsvir edilib.

    Nişanın üzərində həmçinin "2025" istehsal ili əks olunub.

    Yenilənmiş 50 manatlıq əsginasın digər dizayn elementləri və texniki parametrləri hazırda tədavüldə olan eyni nominallı kağız pul nişanına müvafiq olaraq dəyişməz saxlanılıb. Əsginas hazırda tədavüldə olan eyni nominallı pul nişanları ilə paralel olaraq dövriyyədə olacaq.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov məhsuldarlıq pul nişanı
    В Азербайджане в обращение вводятся обновленные банкноты номиналом 50 манатов
    Azerbaijan's Central Bank issues upgraded 50-manat banknotes into circulation

