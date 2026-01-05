Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане в 2026 году предпринимателям предоставят льготы на 3,3 млрд манатов

    Финансы
    • 05 января, 2026
    • 14:48
    В Азербайджане в 2026 году предпринимателям предоставят льготы на 3,3 млрд манатов

    В Азербайджане в 2026 году для поддержки предпринимательской деятельности будут применены налоговые и таможенные льготы на общую сумму 3,3 млрд манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Кроме того, в 2026 году на деятельность, не связанную с предпринимательством, будет предоставлена льгота в размере 12 млн манатов.

    В течение года для некоммерческой деятельности предусмотрены льготы в размере 436,5 млн манатов, на гранты, гуманитарную и техническую помощь - 33,4 млн манатов, на особые экономические зоны и Свободную экономическую зону "Алят" - 4,7 млн манатов, на льготы в рамках международных соглашений - 1,4 млрд манатов, на финансовые услуги и деятельность государственных финансовых институтов - 598,4 млн манатов, на социально уязвимые группы населения - 674,9 млн манатов.

    Минфин Азербайджана налоговые льготы предприниматели
    Azərbaycanda bu il sahibkarlara 3,3 milyard manat güzəşt tətbiq ediləcək
    Azerbaijan to apply 3.3B manats in tax exemptions for business in 2025

    Последние новости

    15:32

    В Париже 10 человек признали виновными за клевету против Бриджит Макрон

    Другие страны
    15:22

    Виктор Орбан: Европейский союз обречен на постепенный распад

    Другие страны
    15:11

    В Азербайджане в декабре проверили 25 аптек

    Здоровье
    15:07

    В Азербайджане субсидии для вузов увеличены более чем на 5%

    Финансы
    15:02

    В Азербайджане на переход к подушевому финансированию образования потратят 31 млн манатов

    Финансы
    14:56

    В России пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской Америки

    Другие страны
    14:50

    Орбан: События в Венесуэле улучшат ситуацию на мировых энергорынках

    Другие страны
    14:48

    В Азербайджане в 2026 году предпринимателям предоставят льготы на 3,3 млрд манатов

    Финансы
    14:47

    В праздничные дни в скорую помощь поступило более 27 тыс. обращений

    Здоровье
    Лента новостей