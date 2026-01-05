В Азербайджане в 2026 году предпринимателям предоставят льготы на 3,3 млрд манатов

В Азербайджане в 2026 году для поддержки предпринимательской деятельности будут применены налоговые и таможенные льготы на общую сумму 3,3 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, в 2026 году на деятельность, не связанную с предпринимательством, будет предоставлена льгота в размере 12 млн манатов.

В течение года для некоммерческой деятельности предусмотрены льготы в размере 436,5 млн манатов, на гранты, гуманитарную и техническую помощь - 33,4 млн манатов, на особые экономические зоны и Свободную экономическую зону "Алят" - 4,7 млн манатов, на льготы в рамках международных соглашений - 1,4 млрд манатов, на финансовые услуги и деятельность государственных финансовых институтов - 598,4 млн манатов, на социально уязвимые группы населения - 674,9 млн манатов.