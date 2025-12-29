Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМС

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 16:02
    В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМС

    В 2026 году в Азербайджане прогнозируется сбор 1 млрд 400 тыс. манатов страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

    Как сообщает Report, эта отражено в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год, подписанном сегодня.

    Согласно документу, эта сумма на 10% превышает показатели 2025 года.

    В частности, прогнозируется, что в следующем году будет собрано 163,875 млн манатов по бюджетным организациям, 163,875 млн манатов с работников бюджетных организаций, а по внебюджетному сектору - 672,65 млн манатов страховых взносов.

    Ильхам Алиев указ страховые взносы ОМС
    Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılır
    Azerbaijan expects to collect over $820M in compulsory health insurance premiums in 2026

    Последние новости

    16:37

    Лейла Алиева посетила Азербайджанский национальный музей ковра

    Kультурная политика
    16:20

    Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лиц

    Внешняя политика
    16:10

    Утверждено соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и Руандой

    Внешняя политика
    16:09

    В Азербайджане расходы на страховые выплаты аптекам увеличены вдвое

    Финансы
    16:08

    Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15%

    Финансы
    16:07

    Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 год

    Финансы
    16:02

    В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМС

    Финансы
    16:01

    В Азербайджане обновлено законодательство в связи с членством в международных и региональных организациях

    Внутренняя политика
    15:57
    Фото

    MEDIA объявил результаты конкурса поддержки субъектов онлайн-медиа

    Медиа
    Лента новостей