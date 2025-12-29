В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМС

В 2026 году в Азербайджане прогнозируется сбор 1 млрд 400 тыс. манатов страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает Report, эта отражено в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год, подписанном сегодня.

Согласно документу, эта сумма на 10% превышает показатели 2025 года.

В частности, прогнозируется, что в следующем году будет собрано 163,875 млн манатов по бюджетным организациям, 163,875 млн манатов с работников бюджетных организаций, а по внебюджетному сектору - 672,65 млн манатов страховых взносов.