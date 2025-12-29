Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılır
Maliyyə
- 29 dekabr, 2025
- 15:33
2026-cı ildə Azərbaycanda 1 milyard 400 min manat icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı İcbari Tibbi Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.
Fərmana əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 10 % çoxdur.
O cümlədən, gələn il büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 163,875 milyon manat, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə 163,875 milyon manat, qeyri-büdcə sektoru üzrü isə 672,65 milyon manat sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılır.
