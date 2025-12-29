İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılır

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:33
    Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılır

    2026-cı ildə Azərbaycanda 1 milyard 400 min manat icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı İcbari Tibbi Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.

    Fərmana əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 10 % çoxdur.

    O cümlədən, gələn il büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 163,875 milyon manat, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə 163,875 milyon manat, qeyri-büdcə sektoru üzrü isə 672,65 milyon manat sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılır.

    İcbari Tibbi Sığorta Fondu sığorta haqqı büdcədən maliyyələşən təşkilatlar

    Son xəbərlər

    15:42

    Dövlət Agentliyi: Məişət texnikası bazarında ciddi nöqsanlar üzə çıxıb

    Biznes
    15:41

    HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025: Təhsil və Biznes üçün Universal Planşet

    Biznes
    15:39

    FHN Xaçmazda propan qaz balonlarından təhlükəli istifadə halları aşkar edib

    Daxili siyasət
    15:38
    Foto

    Onlayn və çap media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

    Media
    15:35

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmisi: "Məqsədlərə çatdığımız üçün ili uğurlu hesab edirəm"

    Fərdi
    15:33

    "Xalq Bank"ın istiqrazlarına 72 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    15:33

    Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılır

    Maliyyə
    15:18

    BP "Şahdəniz" yatağında seysmik kəşfiyyatın başlama tarixini açıqlayıb

    Energetika
    15:15

    İspaniyada qasırğa nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti