В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 13%

Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности и т.д.

На 1 декабря текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 40,2 тыс. человек или на 2,4% и составила 1 685,5 тыс. человек, из них 917,8 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 766,7 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-ноябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 703,5 маната. Однако это на 0,1% ниже в cравнении с показателем на январь-октябрь. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.