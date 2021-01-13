О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 13%

В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 13% Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности и т.д.
Финансы
13 января 2021 г. 13:16
В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 13%

На 1 декабря текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 40,2 тыс. человек или на 2,4% и составила 1 685,5 тыс. человек, из них 917,8 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 766,7 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-ноябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 703,5 маната. Однако это на 0,1% ниже в cравнении с показателем на январь-октябрь. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 13 % artıb

Новости партнеров

Самое важное

Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
13 января 2021 г. 12:15
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
13 января 2021 г. 11:38
Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
12 января 2021 г. 15:29
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
12 января 2021 г. 13:29
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
12 января 2021 г. 12:36
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
12 января 2021 г. 08:54
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
11 января 2021 г. 19:55
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
11 января 2021 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi