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В Азербайджане сняты ограничения на проверки на финансовых рынках

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей".

Как передает Report, согласно документу, в статью 2.2. закона "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" после слов "на налоговые проверки" добавлены слова "и проверки, проводимые в области финансовых рынков".

Поправка подразумевает снятие ограничений на проверки на финансовых рынках. 

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