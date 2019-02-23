В Азербайджане сняты ограничения на проверки на финансовых рынках

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей".

Как передает Report, согласно документу, в статью 2.2. закона "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" после слов "на налоговые проверки" добавлены слова "и проверки, проводимые в области финансовых рынков".

Поправка подразумевает снятие ограничений на проверки на финансовых рынках.