    В Азербайджане рынок добровольного страхования вырос на 15,2%

    Финансы
    • 01 ноября, 2025
    • 10:04
    В Азербайджане рынок добровольного страхования вырос на 15,2%

    Суммарные премии страховщиков Азербайджана за январь-сентябрь текущего года по добровольным видам страхования составили 881,844 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Суммарные выплаты по видам добровольного страхования за отчетный период составили 578,475 млн манатов, что на 27,2% больше, чем год назад.

    Таким образом, за 9 месяцев на каждые 100 манат страховых премий по добровольным видам страхования выплачено 65,6 манат. Эта цифра за аналогичный период прошлого года составила 59,4 маната.

    Напомним, что в январе-сентябре 16 страховых компаний Азербайджана собрали 1 млрд 157,254 млн манатов страховых взносов (+13%). Выплаты страховщиков составили 683,896 млн манатов (+23,5%).

    В результате за 9 месяцев на каждые 100 манатов страховых премий выплачено 59,1 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 54,1 маната.

    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 15 %-dən çox böyüyüb
    Voluntary insurance market in Azerbaijan grows by over 15%

