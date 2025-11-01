İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Maliyyə
    • 01 noyabr, 2025
    • 09:40
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 15 %-dən çox böyüyüb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda könüllü sığorta növləri hesabına 881,844 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə könüllü sığorta növləri üzrə ödənişlərin məbləği 578,475 milyon manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 27,2 % çoxdur.

    Beləliklə, 9 ayda könüllü sığorta bazarından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 65,6 manatı qədər ödəniş edilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 59,4 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 157,254 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 13 % çoxdur. Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 683,896 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 23,5 % çoxdur.

    9 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 59,1 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 54,1 manat olub.

    Voluntary insurance market in Azerbaijan grows by over 15%

