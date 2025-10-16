Госкомпании Азербайджана в 2026-2029гг сократят выплаты дивидендов в бюджет

В Азербайджане в течение ближайших четырех лет ожидается снижение поступлений дивидендов от государственных предприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, по итогам 2025 года прогнозируется получение дивидендов в размере 612,23 млн манатов, что на 6% больше, чем фактический показатель 2024 года.

В дальнейшем, согласно прогнозам, объем дивидендов составит: в 2026 году - 600 млн манатов (на 2% меньше уровня 2025 года), в 2027 году - 584 млн манатов (на 2,7% меньше год к году), в 2028 году - 569 млн манатов (на 2,6% меньше г/г), в 2029 году - 447,1 млн манатов (на 21,4% меньше г/г).