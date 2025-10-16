Госкомпании Азербайджана в 2026-2029гг сократят выплаты дивидендов в бюджет
Финансы
- 16 октября, 2025
- 09:37
В Азербайджане в течение ближайших четырех лет ожидается снижение поступлений дивидендов от государственных предприятий.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, по итогам 2025 года прогнозируется получение дивидендов в размере 612,23 млн манатов, что на 6% больше, чем фактический показатель 2024 года.
В дальнейшем, согласно прогнозам, объем дивидендов составит: в 2026 году - 600 млн манатов (на 2% меньше уровня 2025 года), в 2027 году - 584 млн манатов (на 2,7% меньше год к году), в 2028 году - 569 млн манатов (на 2,6% меньше г/г), в 2029 году - 447,1 млн манатов (на 21,4% меньше г/г).
Последние новости
09:54
В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 разИКТ
09:49
Азербайджан и Сомали вводят безвиз для владельцев дипломатических паспортовВнешняя политика
09:45
В Армении глава Арагацотнской епархии взят под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНОВ регионе
09:40
В Высшей лиге Азербайджана во волейболу среди мужчин стартовал новый сезонКомандные
09:37
Госкомпании Азербайджана в 2026-2029гг сократят выплаты дивидендов в бюджетФинансы
09:36
Кубок Европы ФИБА: Еще одна азербайджанская команда начнет борьбу в основном этапеКомандные
09:20
В Баку 57-летняя женщина погибла от травм, полученных в ДТППроисшествия
09:15
В Азербайджане доходы от мобильной связи выросли почти на 3%ИКТ
09:14