    Azərbaycanda yaxın 4 ildə dövlət müəssisələrindən alınan dividentlər azalacaq

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 09:11
    Azərbaycanda yaxın 4 ildə dövlət müəssisələrindən alınan dividentlər azalacaq

    2025-ci ilin sonuna səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividentlərin 612,23 milyon manat olacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində əksini tapıb.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin faktiki göstəricisi ilə müqayisədə 6 % çoxdur.

    Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividentlərin məbləğinin 2026-cı ildə 600 milyon manat (2025-ci ilin faktiki göstəricisi isə müqayisədə 2 % az), 2027-ci ildə 584 milyon manat (1,1 % çox), 2028-ci ildə 569 milyon manat (1,5 % az), 2029-cu ildə isə 447,1 milyon manat (22,6 % az) təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.

    divident Maliyyə Nazirliyi səhm
    Госкомпании Азербайджана в 2026-2029гг сократят выплаты дивидендов в бюджет

