Azərbaycanda yaxın 4 ildə dövlət müəssisələrindən alınan dividentlər azalacaq
Maliyyə
- 16 oktyabr, 2025
- 09:11
2025-ci ilin sonuna səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividentlərin 612,23 milyon manat olacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində əksini tapıb.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin faktiki göstəricisi ilə müqayisədə 6 % çoxdur.
Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividentlərin məbləğinin 2026-cı ildə 600 milyon manat (2025-ci ilin faktiki göstəricisi isə müqayisədə 2 % az), 2027-ci ildə 584 milyon manat (1,1 % çox), 2028-ci ildə 569 milyon manat (1,5 % az), 2029-cu ildə isə 447,1 milyon manat (22,6 % az) təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Son xəbərlər
10:00
Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİBRegion
10:00
Maliyyə Nazirliyi: Əhalinin orta ömrünün artması pensiya sistemi qarşısında mühüm çağırışlar yaradırMaliyyə
09:55
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıbİKT
09:54
Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin borclarının 88 %-ə yaxını xarici valyutadadırMaliyyə
09:54
Foto
Balaxanı qəsəbəsində top mərmisi tapılıbHadisə
09:52
Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 33 %-ə yaxın azalıbİKT
09:41
Maliyyə Nazirliyi bu il yerli banklarda 10 milyard manatdan çox depozit yerləşdiribMaliyyə
09:35
UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın ilk matçının hakimləri bəlli olubFutbol
09:23