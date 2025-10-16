Доходы госбюджета Азербайджана в 2026г от аренды госземель увеличатся на 25%

В 2026 году доходы государственного бюджета Азербайджана от сдачи в аренду земель, находящихся в государственной собственности, составят 15 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 года, опубликованных Минфином.

Это на 25% превышает утвержденный прогноз на 2025 год.

На 2027 год такие доходы прогнозируются на уровне 15 млн манатов, в 2028 году - 16 млн манатов, в 2029 году также 16 млн манатов.