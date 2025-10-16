Доходы госбюджета Азербайджана в 2026г от аренды госземель увеличатся на 25%
Финансы
- 16 октября, 2025
- 11:37
В 2026 году доходы государственного бюджета Азербайджана от сдачи в аренду земель, находящихся в государственной собственности, составят 15 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 года, опубликованных Минфином.
Это на 25% превышает утвержденный прогноз на 2025 год.
На 2027 год такие доходы прогнозируются на уровне 15 млн манатов, в 2028 году - 16 млн манатов, в 2029 году также 16 млн манатов.
Последние новости
12:01
В Ясамальском районе Баку двое ранены в результате вооруженного инцидентаЗдоровье
12:01
Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул странуДругие страны
11:57
Эмин Гусейнов: В Агдам к 2040 году заселят около 100 тыс. человекИнфраструктура
11:52
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%Энергетика
11:47
MIDA завершило три проекта на освобожденных территориях АзербайджанаИнфраструктура
11:46
Армения назначила военного атташе в ЕС и БельгииВ регионе
11:37
Доходы госбюджета Азербайджана в 2026г от аренды госземель увеличатся на 25%Финансы
11:34
В Литве завершили проектирование завода RheinmetallДругие страны
11:34