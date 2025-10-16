Azərbaycanda dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə proqnoz 25 % artırılır
Maliyyə
- 16 oktyabr, 2025
- 10:58
2026-cı ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 15 milyon manatı dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmaların payına düşəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində əksini tapıb.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 25 % çoxdur.
Xatırladaq ki, bu il büdcə gəlirlərinin 38 milyard 609 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 41 milyard 703,6 manat olacağı gözlənilir.
Dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən daxilolmaların 2027-ci ildə 15 milyon manat, 2028-ci ildə 16 milyon manat, 2029-cu ildə isə 16 milyon manat proqnozlaşdırılır.
