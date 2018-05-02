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    В Азербайджане отменили лимит на ежемесячные платежи по ипотеке при внесении более 40% первоначального взноса

    Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ О некоторых вопросах ипотечного кредитования от 22 июня 2016 года

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ "О некоторых вопросах ипотечного кредитования" от 22 июня 2016 года.

    Как сообщает Report, согласно новому указу, при внесении более 40% первоначального взноса при покупке квартиры на первичном рынке недвижимости не будет устанавливаться лимит на ежемесячные платежи.

    Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством, размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту не может превышать 70% ежемесячного дохода заемщика. Это требование больше не распространяется на тех, кто внес более 40% первоначального взноса.

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