В Азербайджане отменили лимит на ежемесячные платежи по ипотеке при внесении более 40% первоначального взноса

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ "О некоторых вопросах ипотечного кредитования" от 22 июня 2016 года.

Как сообщает Report, согласно новому указу, при внесении более 40% первоначального взноса при покупке квартиры на первичном рынке недвижимости не будет устанавливаться лимит на ежемесячные платежи.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством, размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту не может превышать 70% ежемесячного дохода заемщика. Это требование больше не распространяется на тех, кто внес более 40% первоначального взноса.