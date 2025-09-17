Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 11:56
    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    В Азербайджане начался процесс разработки Бюджетного кодекса.

    Как сообщает "Report", об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на сегодняшнем заседании структуры.

    "Бюджетный кодекс уже включен в повестку дня. В Министерстве финансов ведется работа над его подготовкой. Это трудоемкий процесс, который включает согласование документа с соответствующими государственными органами и прохождение всех необходимых процедур в соответствии с конституционным законом. После завершения этих этапов документ будет представлен", - отметил он.

    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb
    Development of Budget Code starts in Azerbaijan

