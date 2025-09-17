В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса
Финансы
- 17 сентября, 2025
- 11:56
В Азербайджане начался процесс разработки Бюджетного кодекса.
Как сообщает "Report", об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на сегодняшнем заседании структуры.
"Бюджетный кодекс уже включен в повестку дня. В Министерстве финансов ведется работа над его подготовкой. Это трудоемкий процесс, который включает согласование документа с соответствующими государственными органами и прохождение всех необходимых процедур в соответствии с конституционным законом. После завершения этих этапов документ будет представлен", - отметил он.
