İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:44
    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb

    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov qurumun bu gün keçirilən icasında bildirib.

    "Büdcə Məcəlləsi artıq gündəmdədir. Bununla bağlı Maliyyə Nazirliyində iş aparılır. Bu, əmək tutumlu işdir, yekunlaşdığı zaman təbii ki, konstitusiya qanununa uyğun olaraq razılaşdırmaqla, müəyyən süzgəcdən keçməklə, aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırmaqla təqdim ediləcək", - deyə o qeyd edib. 

    Milli Məclis Azər Əmiraslanov New tag: Büdcə Məcəlləsi
    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    Son xəbərlər

    11:50

    AMB rəsmisi: "Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir"

    Maliyyə
    11:48

    Qətər İsrailin Qəzzaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    11:44

    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:43

    Vüqar Bayramov: "Vergi güzəştinin müddəti uzadılmırsa, daha aşağı vergi dərəcələri tətbiq edilsin"

    Maliyyə
    11:38
    Foto

    Kiçik Mərdəkan qəsrində bərpa işlərinə başlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    11:38

    "TuranBank" ECO Ticarət və İnkişaf Bankı ilə kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    11:37

    Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:34

    İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:31

    Azərbaycanın təkrar gəlirlər balansında I yarımildə 301 milyon dollar profisit olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti