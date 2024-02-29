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В Азербайджане началось издание Cтатистического бюллетеня по госдолгу

В Азербайджане началось издание Cтатистического бюллетеня по госдолгу Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов подготовило и начало издание "Cтатистического бюллетеня по государственному долгу".
Финансы
29 февраля 2024 г. 18:23
В Азербайджане началось издание Cтатистического бюллетеня по госдолгу

Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов подготовило и начало издание "Cтатистического бюллетеня по государственному долгу".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, документ будет публиковаться два раза в год с целью обеспечения прозрачности в сфере государственного долга, улучшения информирования общественности о государственном долге и обеспечения доступа к информации в этой области. При подготовке бюллетеня был изучен передовой опыт других стран в этой области и учтены рекомендации международных экспертов.

Первый подготовленный по итогам 2023 года “Статистический бюллетень по государственному долгу” размещен на интернет-странице министерства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Dövlət Borcu üzrə Statistik Bülleten”in dərc edilməsinə başlanılıb

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