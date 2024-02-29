В Азербайджане началось издание Cтатистического бюллетеня по госдолгу

Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов подготовило и начало издание "Cтатистического бюллетеня по государственному долгу".

Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов подготовило и начало издание "Cтатистического бюллетеня по государственному долгу".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, документ будет публиковаться два раза в год с целью обеспечения прозрачности в сфере государственного долга, улучшения информирования общественности о государственном долге и обеспечения доступа к информации в этой области. При подготовке бюллетеня был изучен передовой опыт других стран в этой области и учтены рекомендации международных экспертов.