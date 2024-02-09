В Азербайджане может быть создан единый центр инкассации

В Азербайджане состоялись обсуждения по созданию единого центра инкассации.

В Азербайджане состоялись обсуждения по созданию единого центра инкассации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА).

Обсуждения состоялись на заседании специальной рабочей группы АБА с участием представителей действующей в Турции компании "Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri" и нескольких местных банков. Турецкая компания выступила с презентацией планируемого единого центра инкассации.

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) создана в 1990 году. В настоящее время в нее входят 31 банк и 2 небанковские кредитные организации, а также процессинговая компания Azericard. АБА представляет интересы своих членов в законодательных, исполнительных и судебных органах, а также в общественных и международных организациях.