В Азербайджане могут пересмотреть налоговую политику в сфере нефтегазодобычи
Финансы
- 06 ноября, 2025
- 11:31
В Азербайджане может быть изменена политика взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти, природного газа и конденсата.
Как сообщает Report со ссылкой на проект бюджетного пакета на 2026 год, соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс.
Согласно поправкам, планируется установить ставки НДПИ в размере 12 манатов за каждую тонну нефти, 15 манатов - за каждую тысячу кубометров природного газа и конденсата.
В настоящее время налог на добычу полезных ископаемых на нефть составляет 26%, а на природный газ - 20%.
Последние новости
12:05
В Азербайджане импортируемые и реализуемые промпарками автобусы могут освободить от НДСПромышленность
12:04
Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товарыДругие страны
12:02
Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%Энергетика
11:59
Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом годуФинансы
11:50
Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 летФинансы
11:41
В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанцииДругие страны
11:34
Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нуждыВ регионе
11:32
Азербайджан повысит акцизы на энергетикиФинансы
11:31