    В Азербайджане могут пересмотреть налоговую политику в сфере нефтегазодобычи

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 11:31
    В Азербайджане может быть изменена политика взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти, природного газа и конденсата.

    Как сообщает Report со ссылкой на проект бюджетного пакета на 2026 год, соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс.

    Согласно поправкам, планируется установить ставки НДПИ в размере 12 манатов за каждую тонну нефти, 15 манатов - за каждую тысячу кубометров природного газа и конденсата.

    В настоящее время налог на добычу полезных ископаемых на нефть составляет 26%, а на природный газ - 20%.

    нефть газ нефтегазодобыча налог на добычу Бюджетный пакет
    Azərbaycan enerji resursları üçün mədən vergisi siyasətini dəyişə bilər

