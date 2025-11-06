В Азербайджане могут пересмотреть налоговую политику в сфере нефтегазодобычи

В Азербайджане может быть изменена политика взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти, природного газа и конденсата.

Как сообщает Report со ссылкой на проект бюджетного пакета на 2026 год, соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс.

Согласно поправкам, планируется установить ставки НДПИ в размере 12 манатов за каждую тонну нефти, 15 манатов - за каждую тысячу кубометров природного газа и конденсата.

В настоящее время налог на добычу полезных ископаемых на нефть составляет 26%, а на природный газ - 20%.