Azərbaycan enerji resursları üçün mədən vergisi siyasətini dəyişə bilər
Maliyyə
- 06 noyabr, 2025
- 11:12
Azərbaycanda yerin təkindən çıxarılan xam neftə, eləcə də təbii qaz və kondensatlara mədən vergisinin tətbiqi ilə bağlı siyasəti dəyişdirilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, yerin təkindən çıxarılan xam neftə görə mədən vergisinin dərəcəsinin xam neftin hər tonuna görə 12 manat, təbii qaz və kondensatlara görə isə təbii qazın və kondensatların hər min kubmetrinə görə isə 15 manat müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda xam neftə görə mədən vergisi 26 %, təbii qaza mədən vergisi isə 20 %-dir.
Son xəbərlər
12:00
Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilərMaliyyə
11:59
Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşübDigər ölkələr
11:56
BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlayıbEnergetika
11:56
Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"Biznes
11:53
"Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurubFutbol
11:50
Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblərDaxili siyasət
11:48
Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
11:46
Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcəkBiznes
11:42