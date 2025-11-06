İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Azərbaycan enerji resursları üçün mədən vergisi siyasətini dəyişə bilər

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:12
    Azərbaycan enerji resursları üçün mədən vergisi siyasətini dəyişə bilər

    Azərbaycanda yerin təkindən çıxarılan xam neftə, eləcə də təbii qaz və kondensatlara mədən vergisinin tətbiqi ilə bağlı siyasəti dəyişdirilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, yerin təkindən çıxarılan xam neftə görə mədən vergisinin dərəcəsinin xam neftin hər tonuna görə 12 manat, təbii qaz və kondensatlara görə isə təbii qazın və kondensatların hər min kubmetrinə görə isə 15 manat müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda xam neftə görə mədən vergisi 26 %, təbii qaza mədən vergisi isə 20 %-dir.

