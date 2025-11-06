В Азербайджане могут быть повышены акцизные ставки на сигареты и сигары
06 ноября, 2025
- 11:19
В Азербайджане могут быть повышены акцизные ставки на сигареты и сигары.
Как передает Report со ссылкой на проект бюджетного пакета на 2026 год, соответствующие поправки планируется внести в Налоговый кодекс.
Согласно поправкам, предусматривается повышение акцизных ставок на сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы (тонкие сигары), а также сигареты из табака и его заменителей с 45,5 маната до 55 манатов за 1 000 штук (рост на 20,9%).
