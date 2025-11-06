Azərbaycan siqaret və siqarların aksiz dərəcələrini artıra bilər
Maliyyə
- 06 noyabr, 2025
- 11:07
Azərbaycanda siqaret və siqarların aksiz dərəcələri artırıla bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, siqarlar, ucları kəsilən siqarlar və siqarillanın (nazik siqarlar), eləcə də tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzedicilərinin 1 000 ədədin aksiz dərəcələrinin 45,5 manatdan 55 manata çatdırılması nəzərdə tutulur.
