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В Азербайджане доля ипотечного кредитования за счет внутренних возможностей банков приблизилась к 40%

В Азербайджане доля ипотечного кредитования за счет внутренних возможностей банков приблизилась к 40% С середины 2021 года азербайджанские банки начали расширять ипотечное кредитование за счет собственных средств.
Финансы
22 июля 2022 г. 12:18
В Азербайджане доля ипотечного кредитования за счет внутренних возможностей банков приблизилась к 40%

С середины 2021 года азербайджанские банки начали расширять ипотечное кредитование за счет собственных средств.

Об этом Report сообщил источник в правительстве.

"Если до этого удельный вес ипотечных кредитов, выданных по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, составлял около 80%, то сейчас он снизился до 61,5%. Так, из 2,6 млрд манатов ипотечного портфеля 1 млрд манатов или 38,5% приходятся на внутренние возможности банков", - отметил он.

Доля банков в кредитовании бизнеса за счет собственных средств составляет 88%.

"В последнее время не наблюдается значительного роста объемов бизнес-кредитов, выдаваемых по государственной линии. Это связано с тем, что выделяемые средства аналогичны амортизационным", - добавил источник.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bankların daxili imkanları hesabına ipoteka kreditləşməsinin payı 40 %-ə yaxınlaşıb

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