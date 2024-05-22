В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 18%

Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 18 % artıb

В январе-апреле текущего года в Азербайджане чистая прибыль банковского сектора составила 407,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 18,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период операционные доходы банков составили 1 816,5 млн манатов (на 23,4% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 1 209,7 млн манатов (+29,2%), отчисления в специальные резервы - 111,5 млн манатов (+9,6%), непредвиденные доходы - 2,1 млн манатов (+7 раз), а платежи по налогу на прибыль - 89,9 млн манатов (+1,1%).