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В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 18%

В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 18% Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 18 % artıb
Финансы
22 мая 2024 г. 12:40
В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 18%

В январе-апреле текущего года в Азербайджане чистая прибыль банковского сектора составила 407,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 18,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период операционные доходы банков составили 1 816,5 млн манатов (на 23,4% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 1 209,7 млн манатов (+29,2%), отчисления в специальные резервы - 111,5 млн манатов (+9,6%), непредвиденные доходы - 2,1 млн манатов (+7 раз), а платежи по налогу на прибыль - 89,9 млн манатов (+1,1%).

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Версия на английском языке Net profit of Azerbaijan’s banking sector grows by 18%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 18 % artıb

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