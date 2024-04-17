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В Азербайджане число налогоплательщиков возросло почти на 8%

В Азербайджане число налогоплательщиков возросло почти на 8% По состоянию на 1 апреля текущего года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 537 тыс. 952 налогоплательщика.
Финансы
17 апреля 2024 г. 12:51
В Азербайджане число налогоплательщиков возросло почти на 8%

По состоянию на 1 апреля текущего года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 537 тыс. 952 налогоплательщика.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, это на 7,5% больше показателя 1 апреля прошлого года.

87,3% налогоплательщиков - физические лица, 12,7% - юридические лица и другие организации. За последний год количество физических лиц увеличилось на 7,4% (86,5% от общего прироста), а количество юридических лиц - на 8% (13,5% от общего прироста).

Удельный вес юридических лиц в общем количестве налогоплательщиков составил 12,7%. Количество коммерческих организаций увеличилось на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 179 026.

В январе-марте текущего года в стране зарегистрировано 2 825 коммерческих структур, из них 2 544 (90,1%) - с местными, а 281 (9,9%) - с иностранными инвестициями.

2 198 (77,8%) коммерческих организаций прошли регистрацию в электронной форме, 627 (19,3%) - на бумажных носителях.

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Версия на английском языке Number of taxpayers grows by about 8% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 8 % artıb

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