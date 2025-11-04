Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В 2026 году финансирование публичных юрлиц в Азербайджане сократится почти на 12%

    Финансы
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:33
    В 2026 году финансирование публичных юрлиц в Азербайджане сократится почти на 12%

    В проекте госбюджета на 2026 год отдельной строкой указано, что для 45 публичных юрлиц предусмотрено финансирование в 895,2 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

    Согласно документу, это на 119,7 млн манатов (или 11,8 %) меньше, чем ожидаемый показатель исполнения текущего года.

    Более половины выделенных средств будет направлено на оплату труда сотрудников этих структур. Оставшаяся часть пойдет на закупку товаров, оплату работ и услуг, а также на приобретение нефинансовых активов, акций и иных капитальных вложений.

    Бюджетный пакет
    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə büdcədən ayırmalar 12 %-ə yaxın azaldılır
    Azerbaijan to cut budget allocations to public legal entities by nearly 12%

    Последние новости

    12:37

    Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным сектором

    Финансы
    12:31

    Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

    Финансы
    12:30

    Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%

    Финансы
    12:25

    В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗ

    В регионе
    12:24

    В Азербайджане задержан организатор фальшивых языковых онлайн-курсов

    Происшествия
    12:22

    Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни Конти

    Другие страны
    12:21

    Сахиль Бабаев: Азербайджан входит в топ-20 стран с низким уровнем госдолга к ВВП

    Финансы
    12:14

    В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по карате

    Индивидуальные
    12:13

    Сахиль Бабаев: Ненефтяной ВВП Азербайджана за 5 лет вырос на 63% в номинальном выражении

    Финансы
    Лента новостей