В 2026 году финансирование публичных юрлиц в Азербайджане сократится почти на 12%
Финансы
- 04 noyabr, 2025
- 11:33
В проекте госбюджета на 2026 год отдельной строкой указано, что для 45 публичных юрлиц предусмотрено финансирование в 895,2 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.
Согласно документу, это на 119,7 млн манатов (или 11,8 %) меньше, чем ожидаемый показатель исполнения текущего года.
Более половины выделенных средств будет направлено на оплату труда сотрудников этих структур. Оставшаяся часть пойдет на закупку товаров, оплату работ и услуг, а также на приобретение нефинансовых активов, акций и иных капитальных вложений.
