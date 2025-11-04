В 2026 году финансирование публичных юрлиц в Азербайджане сократится почти на 12%

В проекте госбюджета на 2026 год отдельной строкой указано, что для 45 публичных юрлиц предусмотрено финансирование в 895,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

Согласно документу, это на 119,7 млн манатов (или 11,8 %) меньше, чем ожидаемый показатель исполнения текущего года.

Более половины выделенных средств будет направлено на оплату труда сотрудников этих структур. Оставшаяся часть пойдет на закупку товаров, оплату работ и услуг, а также на приобретение нефинансовых активов, акций и иных капитальных вложений.