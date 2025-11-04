İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə büdcədən ayırmalar 12 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:17
    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə büdcədən ayırmalar 12 %-ə yaxın azaldılır

    "Büdcə zərfi"nə daxil edilmiş cədvəllərə əsasən 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsində 45 publik hüquqi şəxs üzrə ayrıca sətirlə göstərilməklə 895,2 milyon manat xərc nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu da cari ilin gözlənilən icra göstəricisindən 119,7 milyon manat və yaxud 11,8 % azdır. Növbəti ildə publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsində ayrıca sətirlə ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yarısından çoxunun əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərə yönəldilməsi nəzərdə tutulur.

    Yerdə qalan vəsaitin isə il ərzində malların (işlərin və xidmətin), qeyri-maliyyə aktivlərinin, səhm və digər kapitalın alınmasına və sair xərclər üzrə maliyyələşdirilməsi proqnozlaşdırılır.

    Hesablama Palatası publik hüquqi şəxs Büdcə zərfi
    В 2026 году финансирование публичных юрлиц в Азербайджане сократится почти на 12%
    Azerbaijan to cut budget allocations to public legal entities by nearly 12%

    Son xəbərlər

    12:34

    Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"

    Maliyyə
    12:31
    Foto

    Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:29

    Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparır

    Digər ölkələr
    12:25
    Foto

    MEDİA-da Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi müzakirə olunub

    Media
    12:25

    Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilib

    Biznes
    12:25

    İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:24

    20 il əvvəl banda yaradaraq quldurluq, qətl və digər cinayətlərdə ittiham olunan şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    12:22

    Maliyyə naziri: "İcmal büdcə xərclərimiz rekord həddə çatıb"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti