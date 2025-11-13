Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 12:09
    В 2026 году в госбюджете на мероприятия по вопросам семьи, женщин и детей предусмотрено 11,3 млн манатов

    В госбюджете Азербайджана на 2026 год предусмотрено 11,3 млн манатов на финансирование мероприятий в сфере семьи, женщин и детей.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра финансов Гималай Мамишов на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса.

    По его словам, 7,4 млн манатов будут направлены на поддержку жертв бытового насилия, торговли людьми, ранних браков, а также на организацию социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям.

    Он отметил, что расходы по этому направлению за последние пять лет выросли в 3,5 раза.

    Кроме того, в бюджете заложены 604 тыс. манатов на финансирование новых Центров поддержки детей и семей, которые начнут работу в 2026 году в Физули, Газахе и Шамахы.

